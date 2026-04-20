Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan ve öğleye doğru etkisini artıran kar yağışı, kentin yüksek noktalarını yeniden beyaza bürüdü. Öğleden sonra karla birlikte etkili olan yağmur nedeniyle kent merkezinde kar örtüsü oluşmadı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından dağlık alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar Bayburt'ta bahar aylarında da kış şartlarının sürdüğünü söyledi. Baharı beklerken yeniden kar yağışıyla güne başlayan vatandaşlar yazın bir türlü gelmediğini belirtti.

Cuma Atamer isimli vatandaş, kar yağışının sabah saatlerinde etkisini daha net gösterdiğini belirterek 'Gece kalktık, her yer bembeyazdı. Köyden Bayburt'a geldik, Bayburt da aynı. Nisan ayında donuyoruz' dedi.

60 yaşındaki Hüseyin Köse, 20 Nisan'da böyle bir kar yağışını ilk kez gördüğünü ifade ederek, 'Ben 60 yaşındayım, ilk defa 20 Nisan'da böyle kar yağdığını gördüm. İnşallah yaz gelir. Bayburt'un havası hiç değişmiyor, alıştık artık. Bayburt'un yazı 19 Mayıs'tan sonra gelir' diye konuştu.

Kışın yeniden Bayburt'a geldiğini söyleyen Yakup Aktürk isimli vatandaş ise, 'Göründüğü üzere Bayburt'a kış geri döndü. Bu sene zaten yazı beklemiyoruz. Vatana, millete hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 5 günlük hava tahminine göre Bayburt'ta hafta içinde sağanak yağmur etkili olacak. Kentte hava sıcaklığının gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşmesi, gündüz ise 16 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.