Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personellerine, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ eğitimi verilerek, konuyla alakalı bilgilendirmeler yapıldı.

Aile Yılı kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Bayburt Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü tarafından Bayburt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli personellere ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ eğitimi verildi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde(ŞÖNİM) görevli Psikolog Merve Soysal tarafından İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda verilen eğitimde, Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattından ve KADES uygulamasından bahsedildi. Soysal, ŞÖNİM hakkında da bilgiler aktararak, kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemlerini anlattı.