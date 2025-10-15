Bayburt İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü talebiyle, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve yaklaşık 7 aydır kentin farklı noktalarında hizmet veren ‘Gezici Kütüphane’ bu sefer huzurevi sakinleriyle buluşturuldu.

Yaşayan kütüphaneler anlayışıyla, kütüphane hizmetlerine ulaşımı sağlamak amacıyla yapılan etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Kitaplarla buluşan huzurevi sakinleri, gezici kütüphanede yer alan 5 binden fazla güncel eserden dilediklerini seçerek, kitap ödünç aldı. Süreli yayınlardan da yararlanma imkânı bulan huzurevi sakinleri, etkinlikten memnun kaldıklarını belirterek, okumayı istedikleri kitapları hevesle seçtiklerini söylediler.