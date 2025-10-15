Bilecik’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların ‘Bağımlı olma, örnek ol’ çağrısına destek vermesini istedi.
Kaynak: İHA