Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı’ düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan çalıştay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse’nin ’Gençlik Politika Belgesi’ konulu sunumuyla devam etti. Programda, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politikaların geliştirilmesi ve topluma aktif katılımlarının artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar ele alındı. Programda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, çalıştayın gençlerin fikirlerini özgürce paylaşabileceği bir platform sunmasının yanı sıra, karşılaşılabilecek sorunlara birlikte çözüm üretme fırsatı sağladığını belirtti. Vali Eldivan, gençlere böyle bir imkan sunulduğu için programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri gençlerle bir araya gelerek, çalıştay üzerine sohbet etti. Program, çalıştay kapsamında oluşturulan atölyelerin gezilmesiyle son buldu.