Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, sabah mesaiye erken gelen adliye çalışanlarına kahvaltı ısmarladı.

Nevşehir Adliyesi çalışanları bu sabah anlamlı bir sürprizle güne başladı. Adliye çalışanları, mesaiye başlamak için sabah saat 07.00’den itibaren adliyeye geldiklerinde Başsavcıyı Durmuş Ali Karakoca tarafından kapıda karşılandı. Başsavcı, adliyeye erken gelen ilk 20 personele kahvaltı ısmarladı.

“Geç gelenin cezalandırıldığı değil, erken gelenin ödüllendirildiği bir anlayışı benimsemek” fikriyle hareket ettiğini söyleyen Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, bu uygulama ile çalışanlardan büyük takdir topladı.