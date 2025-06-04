Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında başlatılan ve hayat boyu öğrenme sürecinde e-Yaygın modülü üzerinden yürütülen Aile Okulu Kursu 1 ve 2 ile Maarif Modeli Ebeveyn Kursları, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitim Merkezi tarafından verilmeye devam ediyor.

Mart ayında başlatılan ve 9 okulda açılan Aile Okulu kurslarına veliler, kursiyer olarak katılım sağladılar. Aile Okulu Projesi kapsamında aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal-duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta eğitimler verildi.

Eğitim sürecini yakından takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman okulda edinilen bilgi, beceri ve davranışların hem ailede, hem de sosyal yaşamda sürdürülebilirliğinin, okul ve ev ortamında tutarlılığın ve eşgüdümün sağlanmasına bağlı olduğunu vurguladı. Kahraman, çocukların eğitiminde önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin eğitiminin büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Kahraman, ailenin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak, aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik etmek, ailede manevi değerleri güçlendirmek amacıyla bakanlık tarafından Aile Okulu kurs programlarının geliştirildiğini ifade etti. Bu kapsamda geliştirilen Aile Okulu kurs programı ile çocukların, gençlerin ruhen ve bedenen daha sağlıklı bireyler olabilmesi hedefleniyor, aile içi iletişim, sosyal-duygusal gelişim, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve ahlaki gelişim konularında ailelere bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanıyor.

Aile Okulu 1, Aile Okulu 2 ve Maarif Modeli Ebeveyn Kurslarını başarıyla tamamlayan 140 veliye kurs bitirme belgeleri takdim edildi.