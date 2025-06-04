Hatay’da aracına yönetmeliğin dışında ’air’ taktıran TOFAŞ sürücüsüne 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte trafik düzenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından 26 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında standart dışı plaka takan, plakayı saklayan, plakada değişiklik yapan, plakasız kullanan ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran, yüksek sesle müzik dinleyen ve kamunun huzurunu bozan motosiklet ve araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde yönetmelikte belirtilen dışında aracında teknik değişiklik yaptıran TOFAŞ araç sürücüsü polis ekiplerinin kontrolüne takıldı. Yapılan kontrollerde ’air’ ismi verilen ve tek tuşla aracın yere olan mesafesini ayarlayan sistem olduğu tespit edildi.

Sürücüye yönetmelikte belirtilen dışında teknik değişiklik yapmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.