Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bayburt, Erzincan ve Erzurum çevreleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yarından itibaren etkili olacak kar yağışının, Cuma gününe kadar devam edeceği öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yapmış olduğu son değerlendirmelere göre 05 Şubat 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Bayburt, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar yağışı(10-20 cm. kar örtüsü) etkili olacak. Kuvvetli kar yağışının 07.02.2025 Cuma sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji; olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara, görüş mesafesinde azalmalara, buzlanmaya, don olayına ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.