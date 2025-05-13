Bayburt’ta polisin durdurduğu araç içerisinde bulunan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliye uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araçta bulunan S.B ve M.B isimli şahıslar üzerinde adli arama yapıldı. Şüphelilerin üzerinde bir miktar skunk maddesi bulundu. Uyuşturucu maddeye ekiplerce el konulurken, şüpheli şahıslara Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem uygulandı.