Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 14 ekip ve 51 personel ile bin 52 şahıs ve 145 araç denetlendi. Uygulama sonucunda 3 araca 4 bin 153 TL cezai işlem uygulandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos 2024 tarihinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Bayburt genelinde yapılan denetimlerde 14 ekip ve 51 personel görev alırken, toplamda bin 52 şahıs ve 145 araç üzerinde kontrol yapıldı. 10.00-12.00, 14.00-16.00 ve 20.00-22.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, denetlenen araçlardan 3’üne trafik cezası kesildi. Ayrıca, 53 metruk bina, 4 park-bahçe de denetlendi. Yapılan kontrollerde, 1 adet yoklama kaçağı, 1 adet bakaya şahıs yakalanarak işlemleri yapıldı.