Çorum’un İskilip ilçesinde 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Türk bayrağı hediye edilen öğrencilerden biri duygusal anlar yaşadı.

İskilip Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimler Derneği iş birliğinde, ilçedeki ilköğretim okulları ziyaret edilerek, özellikle 3. sınıf öğrencilerine özel hazırlanan eğitim setleri dağıtıldı. Ziyaretlerde öğrencilere Şehitler Haftası’nın anlam ve önemi anlatıldı.

Ziyarette İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, çocuklara şehitlerin ülke için yaptığı kahramanlıklardan örnekler verdi. Dernek Başkanı Galip Deniz de öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Etkinlikte protokol üyeleri tarafından öğrencilere hediyeler takdim edildi. Duygusal anlara sahne olan programda, Jandarma Üsteğmen Hakan Güven’in Türk bayrağı hediye ettiği bir öğrenci gözyaşlarına hakim olamadı. Üsteğmen Güven, duygulanan çocuğu sarılarak teselli etti.

Programa İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Dernek Başkanı ve 2016 yılında şehit düşen Bekir Eren Deniz’in babası Galip Deniz, Şehit Habib Gökçe’nin ağabeyi Dursun Tan, İskilip Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İskilip Emniyet Müdürü Önder İstanbul ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Gökoğlu katıldı.