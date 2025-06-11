Çorum Belediyesi, 12-16 Haziran tarihleri arasında, 7’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Resim Çalıştayına ev sahipliği yapacak.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenecek 7’inci Uluslararası Resim Çalıştayı 12-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. "Sanatın İzinde Aşkla" temasıyla sanatseverlerle buluşacak olan çalıştay, yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 40 ressamı Çorum’da bir araya getirecek.Etkinlik kapsamında, resim sanatının çeşitli tekniklerine odaklanan çok sayıda atölye çalışması düzenlenecek. Katılımcı ressamlar, karma tekniklerle sanatseverlere resim sanatının en güzel örneklerini sunma fırsatı bulacak.Çalıştay süresince ortaya çıkan eserler, 16 Haziran Pazartesi günü saat 15.00’te tarihi Bedesten’de açılacak sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tüm sanatseverleri etkinliğe davet eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Çorum Belediyesi olarak şehrimizi sanatla buluşturmayı, kültürel hayatımıza katkı sunmayı sürdürüyoruz. ’Sanatın İzinde Aşkla’ temasıyla gerçekleştireceğimiz 7. Uluslararası Resim Çalıştayı etkinliğimize, sanata ilgi duyan tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.