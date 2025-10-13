Bayburtlu halk sanatçısı Mustafa Ahıskalıoğlu, vefatının 16’ncı yılında saygı ve rahmetle anılıyor.

1940 yılında Bayburt’ta doğan Ahıskalıoğlu, genç yaşta marangozlukla çalışma hayatına başladı ancak Ahıskalıoğlu’nun asıl tutkusu, halk müziği oldu. Ömrünü Bayburt folkloruna adayan sanatçının eserleri, Türk halk müziği repertuvarında yer aldı. ’Kara Basma İz Olur’, ’Toliko’, ’Al Yeşil Giyinmiş Sunalar’ ve ’Mavilim’ gibi bilindik eserleri bulunan Ahıskalıoğlu’nun, MESAM repertuarında kayıtlı 25 bestesi bulunuyor.

13 Ekim 2009 tarihinde hayatını kaybeden Ahıskalıoğlu’nun eserleri, Bayburt’ta ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde dinlenmeye devam ediyor.