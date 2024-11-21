Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Bayburt halkını dolandırıcılara karşı uyarmaya devam ediyor.

Yapılan bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde 60 öğrenciye siber zorbalık, 140 vatandaşa ise bilişim yolu ile dolandırıcılık konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce, siber güvenlik önlemleri, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber zorbalık ve bilişim yolu ile dolandırıcılık konularında bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiği, çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü bildirildi.