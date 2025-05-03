Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi’nin mevcut durumu, altyapı çalışmaları, yatırımcı talepleri ve bölgede yürütülen projeler ele alındı. Gündem maddeleri çerçevesinde OSB’nin üretim kapasitesinin artırılması, istihdam imkanlarının geliştirilmesi ve bölgenin sanayi potansiyelinin daha etkin hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Eldivan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı çalışmalarını hızla tamamlayarak, üretim kapasitelerinin arttırılması ve daha fazla istihdam oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi.