Bayburt Devlet Hastanesi, Nisan ayında hastaneye başvuranların sayısını açıkladı. Açıklanan sayılara göre 42 bin 516 kişi hastanede muayene edildi. Bir önceki ay 40 bin 168 kişi hastaneye başvururken, bu ay başvuran sayısında artış görüldü.

Kış mevsiminden bahara geçişle birlikte hastalıklar mevsim geçişleri adı altında artmaya başladı. Geçen aya göre acil servise başvuran sayısı 12 bin 802 iken, bu ay 13 802 kişi, acil servisin yolunu tuttu. Bununla birlikte Mart ayında 706 hasta aile hekiminde muayene edilirken, bu sayı Nisan ayında bin 17’ye çıktı.

01-30 Nisan tarihleri arasında yapılan muayene sayıları şu şekilde:

Uzman Aile Hekimliği: Bin 17

Anestezi Polikliniği: 238

Beyin Cerrahi: Bin 261

Cildiye Polikliniği: 925

Çocuk Cerrahi: 125

Çocuk Polikliniği: 2 bin 403

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 239

Enfeksiyon Hastalıkları: 387

Fizik Tedavi Polikliniği: Bin 126

Genel Cerrahi Polikliniği: Bin 514

Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 167

Göğüs Hastalıkları: 973

Göz Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 345

İç Hastalıkları Polikliniği: 3 bin 476

Kadın Hastalıkları Polikliniği: Bin 973

Kalp Damar Cerrahisi: 310

Kardiyoloji Polikliniği: Bin 915

Kulak Burun Boğaz Polikliniği: Bin 810

Nöroloji Polikliniği: Bin 232

Ortopedi Polikliniği: 2 bin 765

Plastik Cerrahi Polikliniği: 208

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: Bin 9

Üroloji Polikliniği: 897

Acil servis hastası: 13 bin 802

Yapılan Ameliyat Sayısı: 221

Yapılan Lokal Ameliyat Sayısı: 78

Yapılan Endoskopi Sayısı: 97

Yapılan Kolonoskopi sayısı: 28

Toplam Yapılan Anjiyo Sayısı: 84

Gebe Okulu Danışanı Sayısı: 20

Toplamda;

Mhrs Randevulu: 11 bin 811

Mhrs Dışı Ayaktan: 16 bin 903

Toplam Ayaktan Bakılan Hasta Sayısı: 42 bin 516