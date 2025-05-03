Bayburt Devlet Hastanesi, Nisan ayında hastaneye başvuranların sayısını açıkladı. Açıklanan sayılara göre 42 bin 516 kişi hastanede muayene edildi. Bir önceki ay 40 bin 168 kişi hastaneye başvururken, bu ay başvuran sayısında artış görüldü.
Kış mevsiminden bahara geçişle birlikte hastalıklar mevsim geçişleri adı altında artmaya başladı. Geçen aya göre acil servise başvuran sayısı 12 bin 802 iken, bu ay 13 802 kişi, acil servisin yolunu tuttu. Bununla birlikte Mart ayında 706 hasta aile hekiminde muayene edilirken, bu sayı Nisan ayında bin 17’ye çıktı.
01-30 Nisan tarihleri arasında yapılan muayene sayıları şu şekilde:
Uzman Aile Hekimliği: Bin 17
Anestezi Polikliniği: 238
Beyin Cerrahi: Bin 261
Cildiye Polikliniği: 925
Çocuk Cerrahi: 125
Çocuk Polikliniği: 2 bin 403
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 239
Enfeksiyon Hastalıkları: 387
Fizik Tedavi Polikliniği: Bin 126
Genel Cerrahi Polikliniği: Bin 514
Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 167
Göğüs Hastalıkları: 973
Göz Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 345
İç Hastalıkları Polikliniği: 3 bin 476
Kadın Hastalıkları Polikliniği: Bin 973
Kalp Damar Cerrahisi: 310
Kardiyoloji Polikliniği: Bin 915
Kulak Burun Boğaz Polikliniği: Bin 810
Nöroloji Polikliniği: Bin 232
Ortopedi Polikliniği: 2 bin 765
Plastik Cerrahi Polikliniği: 208
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: Bin 9
Üroloji Polikliniği: 897
Acil servis hastası: 13 bin 802
Yapılan Ameliyat Sayısı: 221
Yapılan Lokal Ameliyat Sayısı: 78
Yapılan Endoskopi Sayısı: 97
Yapılan Kolonoskopi sayısı: 28
Toplam Yapılan Anjiyo Sayısı: 84
Gebe Okulu Danışanı Sayısı: 20
Toplamda;
Mhrs Randevulu: 11 bin 811
Mhrs Dışı Ayaktan: 16 bin 903
Toplam Ayaktan Bakılan Hasta Sayısı: 42 bin 516