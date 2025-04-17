Ulusal Kanser Haftası kapsamında Bayburt Devlet Hastanesinde stant açılarak, bilgilendirmeler yapıldı.

Bayburt Devlet hastanesine gelen hastaları, hasta yakınlarını ve hastane çalışanlarını bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı, stantta kanser hastalığıyla alakalı bilgiler verildi. ’Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ sloganıyla yapılan bilgilendirme faaliyetinde, kanser ile mücadele konusunda broşürler dağıtıldı. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri, bağırsak kanseri gibi diğer kanser türleriyle mücadelede erken teşhisin ve kanser taramalarının önemine değinen sağlık çalışanları, aile hekimlerine ve KETEM merkezlerine başvurularak, kanser taramalarının ücretsiz bir şekilde yapıldığının altını çizdiler.