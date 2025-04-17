Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim hizmetlerinden faydalanan ve Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere, öğle yemeği ikramı devam ediyor.

Mersin merkez ilçelerin yanı sıra, Tarsus ve Erdemli’de bulunan 15 LGS kurs merkezinde ders gören yaklaşık bin 500 öğrenci, ücretsiz öğle yemeği hizmetinden faydalanıyor. Dezavantajlı bölgelerde açılan ve eğitimde fırsat eşitliği oluşturan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde ders gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, yemek imkânından da faydalanıyor.

Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Yaşar Bayboğan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinden yararlanan 60’a yakın LGS hazırlık öğrencisi de öğle saatlerinde okuldan çıkıp kurs merkezine gelerek önce belediye aşhanesinde pişirilen leziz yemeklerini yiyor, ardından sınıflardaki yerlerini alıyorlar. Öğrenciler bu şekilde hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf sağlıyor. Uygulamadan, öğrenciler kadar aileleri de memnun.

"15 LGS Kurs Merkezimizde eğitim gören yaklaşık bin 500 öğrencimiz bu hizmetimizden faydalanıyor"

Yaşar Bayboğan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde görevli Fen Bilimleri Öğretmeni Begüm Ece Yüksel Tümtaş, öğrencilerin ve velilerin projeden oldukça memnun olduklarını belirterek, "LGS Kurs Merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerimiz için başlattığımız her gün bir öğün ücretsiz yemek projemiz, bu yıl da devam etmektedir. Öğrencilerimize eğitim-öğretim yılının başından itibaren, yaklaşık 150 bin paket yemek ikramı yapmış bulunmaktayız. Erdemli, Tarsus ve merkez ilçelerimizde bulunan toplam 15 LGS Kurs Merkezimizde eğitim gören yaklaşık bin 500 öğrencimiz bu hizmetimizden faydalanıyor. Aşhanede gıda mühendislerimizin gözetiminde hazırlanan yemek paketlerini, öğrencilerimizin ders programlarına göre ayarlayarak kurs merkezlerine teslim ediyoruz" dedi.

"Akademik eğitimin yanı sıra, sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenliyoruz"

Öğrenciler için sosyal projeler de düzenlendiğini hatırlatan Tümtaş, "LGS’ye 2 ay kala birebir etütler, bol soru çözümü ve denemeler ile sınava en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin akademik gelişimleriyle birlikte, fiziksel ve sosyal gelişimlerini de önemsiyoruz. Bahar döneminde olmamız sebebiyle, öğrencilerimizin akranlarıyla bir araya gelip eğlenebilecekleri sosyal etkinlikler ve geziler düzenlemeyi de planlıyoruz" diye konuştu.

Kurs merkezindeki eğitim, öğrencilerin okul hayatına da katkı sağlıyor

Büyükşehir Belediyesi Yenice Yaşar Bayboğan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinden faydalanan 8. sınıf öğrencisi Ela Ataylı, "Öncelikle bize bu imkanı sağladığı için Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Burada birebir etüt alıyoruz. Hocalarımız, okul için notlarımıza katkı sağlıyor ve deneme sınavları yapıyorlar. Ben bu süreçte kendimi çok iyi hissettim. Çünkü herhangi bir durumda kendimi kötü hissettiğimde rehberlik hocama gidiyorum. Bunların yanı sıra geziler ve yemek ikramları da oluyor" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Şerife Naz Fidan ise kurs merkezinde gördüğü eğitimin okul hayatına da büyük katkısı olduğunu belirterek, "Burada öğrendiklerimizi okulda tekrar ederek pekiştiriyoruz. Ayrıca eğlenceli etkinlikler de oluyor. Mesela Karboğazı’na gitmiştik" dedi.

Aileler verilen destekten oldukça memnun

Geçtiğimiz yıllarda diğer çocuğunu da Büyükşehir Kurs Merkezine gönderdiğini söyleyen velilerden Serpil Özer, "Burada LGS hazırlığının yanı sıra sosyal faaliyetler, eğlenceler, yarışmalar oluyor. Çocuklarımız okul çıkışı eve gelemedikleri için direkt buraya geliyorlar. Öğle yemeklerini burada yiyorlar. Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.