Bayburt Deneyap Atölyesi öğrencileri, yeni dönemin ilk eğitimi olan ’Tasarım ve Üretim’ dersinin proje şenliğini gerçekleştirdi. Öğrenciler, hazırladıkları projeleri sergileyerek yeteneklerini ortaya koydu.

Ayrıca şenlikte ’Milli Teknoloji Hamlesi’ programı da düzenlendi. Program kapsamında, öğrenciler T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından gönderilen hediyeleri teslim aldı. Bununla birlikte, Proje şenliklerinde yer alan öğrenciler, yalnızca teknik becerilerini değil, aynı zamanda takım çalışması ve problem çözme yetkinliklerini de geliştirme fırsatı buldular.