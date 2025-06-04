Battalgazi Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası kapsamında öğrencilerin katılımıyla düzenlediği anlamlı etkinlikte sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturdu.

Battalgazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen etkinlik, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla gerçekleştirildi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, öğrenciler, aileleri, öğretmenler ve belediye personelleri katıldı.

Etkinlik kapsamında; Kazım Karabekir İlköğretim Okulu, Mimar Sinan İlköğretim Okulu, Hatice İbrahim Özoğlu İlkokulu ve Yeşil Yaka Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hazırladıkları kostümlerle defile yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda, öğrenciler aynı zamanda sıfır atık vurgusu yapan şarkılar söyleyip tiyatro gösterileriyle temiz çevrenin önemine dikkat çekildi. Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen etkinlikte, çocukların çevre dostu mesajlar vermesi büyük takdir topladı.

Etkinlik kapsamında Battalgazi Belediyesi’nde görevli çevre mühendisleri öğrencilere sunum yaptı. Ardından sıfır atık uygulamaları, geri dönüşüm süreçleri ve çevre korumanın önemini anlatan bir animasyon filmi izlendi. Yapılan bilgilendirme, öğrencilerin günlük yaşamlarında çevreye karşı daha duyarlı olmalarını teşvik etmeyi amaçladı. Battalgazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca okullarda düzenledikleri etkinliklerle birçok öğrenciye ulaşarak sıfır atık konusunda farkındalık oluşturdu.