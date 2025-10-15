Battalgazi Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantıları, Belediye Başkan Vekili Adil Demirel başkanlığında gerçekleştirilen altıncı birleşimle sona erdi. Toplantılarda 2026 yılı mali bütçesi 3 milyar 50 milyon TL olarak kabul edilirken, ücret tarifeleri de karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumları, 15 Ekim Çarşamba günü yapılan son birleşimle tamamlandı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Vekili Adil Demirel başkanlık etti. Görüşmelerde 2026 Mali Yılı Bütçesi, Performans Programı ve Ücret Tarifeleri ele alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar meclis üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Battalgazi Belediyesi’nin 2026 mali yılı bütçesi 3 milyar 50 milyon TL olarak belirlendi.

Ücret tarifeleri oy birliğiyle kabul edildi

Son birleşimde, belediyenin 2026 yılına ilişkin ücret tarifelerine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülerek karara bağlandı. Görüşmelerin ardından komisyon raporu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca Uçbağlar Mahallesi’ne ilişkin imar planı değişikliği teklifi de gündeme alınarak İmar Komisyonu’na havale edildi.