Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Şara, görüşmede "Yeni Suriye’yi dünyaya tanıtıyoruz ve dünya yeni Suriye’yi tanımaya başlıyor" diyerek bu süreçte Rusya’nın verdiği desteğe değinirken, Putin de "Rusya olarak Suriye ile hiçbir zaman siyasi koşullarımıza veya özel çıkarlarımıza bağlı ilişkiler kurmadık" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, ilk Rusya ziyareti kapsamında başkent Moskova’ya geldi. Eş-Şara, temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, eş-Şara’yı Moskova’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. On yıllar boyunca iki ülke arasında özel bir ilişki geliştirildiğini kaydeden Rus lider, "Rusya ve Sovyetler Birliği için en zorlu dönem olan 1944 yılında kurulan diplomatik ilişkilerimizi 80 yılı aşkın bir süredir sürdürmekteyiz. Bu süreçte Suriye ve Rusya ilişkileri her zaman dostane olmuştur. Rusya olarak Suriye ile hiçbir zaman siyasi koşullarımıza veya özel çıkarlarımıza bağlı ilişkiler kurmadık. On yıllar boyunca her Suriye halkının çıkarları rehberliğinde hareket ettik" dedi.

"4 binden fazla genç Suriyeli, Rusya’da öğrenim görüyor"

Rusya ve Suriye halkları arasında her zaman derin bağlar olduğuna işaret eden Putin, "Yüzlerce, belki binlerce insanın evlilik ve dostluk bağıyla birbirine bağlı olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Şu anda 4 binden fazla genç Suriyeli, Rusya’daki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüyor ve onların gelecekte Suriye devletinin gelişmesine ve güçlenmesine önemli ve anlamlı bir katkı sağlayacaklarını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Suriye’de 5 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerine değinen Putin, "Bunun sizin için büyük bir başarı olduğuna inanıyorum. Çünkü toplumun birleşmesine yol açıyor ve Suriye şu anda zor zamanlar geçiriyor olsa da Suriye’deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları ve etkileşimi güçlendirecek" dedi.

Putin, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"1993 yılından beri hükümetlerarası bir komisyonumuz var ve bu komisyon çalışmalarına yeniden başladı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak başkanlığındaki heyetimizi ağırladığınız için size minnettarım. Toplantıda ilginç ve yararlı girişimler belirlendi. Biz de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla düzenli temas ve istişareleri sürdürme anlaşmasının yanı sıra bu girişimleri uygulamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

"Bugün yeni bir gün, yeni bir Suriye yaşıyoruz"

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ise, Putin’e ev sahipliği için teşekkür etti. Oldukça uzun bir yolculuk yaptığını kaydeden eş-Şara, "Rusya ile Suriye arasında gerçekten uzun soluklu tarihi bağlar var. Bugün yeni bir gün, yeni bir Suriye yaşıyoruz. Bu yeni Suriye’yi dünyaya tanıtıyoruz ve dünya yeni Suriye’yi tanımaya başlıyor. Siyasi hedeflerimizi ilerletmek için çaba sarf ediyoruz ve daha önce de belirttiğim gibi, tarihsel bağlarla birbirimize bağlı olduğumuzu ve Rusya’nın bu süreçte önemli bir rol oynayacağını biliyoruz. Ayrıca Rusya’nın bize sağladığı birçok başarıya da güveniyoruz. Rusya bize çeşitli alanlarda yardımcı oldu, maddi olanlar da dahil olmak üzere önemli işbirliği köprüleri ile birbirimize bağlıyız. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlişkilerimize yeni bir enerji katmaya ve size yeni Suriye’yi tanıtmaya çalışacağız. Şu anda en önemli şey elbette istikrar, hem ülkede hem de bölge genelinde istikrar" ifadelerini kullandı.

Eş-Şara’ya Moskova ziyaretinde Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra da eşlik ediyor.