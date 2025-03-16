Batman’ın Kozluk ilçesindeki inanç turizminin önemli yerlerinden biri olan Erzen antik kenti balıklıgöl de peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Vali Ekrem Canalp’in desteğiyle İl Özel İdaresinin finansmanıyla Kozluk Kaymakamlığı ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından başlatılan projede çalışmalar hızla devam ediyor. Doğal dokuyu koruyarak sosyal yaşam alanlarının artırılması hedeflenen proje, bölge halkı ve ziyaretçiler için yeni bir dinlenme ve eğlence alanı sunmayı amaçlıyor.

23 Ekim 2024 tarihinde başlatılan ve 28 Haziran 2025’te tamamlanması planlanan proje kapsamında yeşil alanlar, yürüyüş yolları, oturma alanları, piknik bölgeleri ve doğal görünümü koruyacak çeşitli peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.

Kozluk ilçesine bağlı Oyuktaş köyü Yeşilyurt mezrada bulunan ve yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip olan balıklıgöl, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Roma döneminden itibaren inanç ve sağlık turizmi kapsamında kaplıca, kür merkezi ve tedavi amaçlı olarak kullanılan balıklıgöl, günümüzde de bir şifa merkezi olarak biliniyor ve gölde yaşayan balıkların kutsal olduğuna inanılıyor.