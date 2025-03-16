Kocaeli’nin Kandıra İlçesine İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı İlçe Kaymakamı Lütfü Yaran ve Belediye Başkanı Erol Ölmez’i ziyaret etti.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı, Kocaeli Kandıra Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Kandıra Kaymakamı Lütfü Yaran ile ilçe ile ilgili sohbet eden Ocaklı, ilçe hakkında bilgiler alırken, ev sahipliğinden ötürü Kandıra Kaymakamı Lütfü Yaran’a teşekkür etti.

Kandıra İlçe ziyaretine Belediye Başkanı Erol Ölmez ile sürdüren İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ile Başkanlık makamında bir araya geldi.

Belediye çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunan Ocaklı Kocaeli’nin özellikle yaz aylarında turizm noktasında önemli bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi turizm bölgesi olarak önemli bir değeri olmasının yanında Kandıra'nın karpuzu, yoğurdu özellikle eski adıyla köylerimizde yetiştirilen doğal ürünler ve Çarşamba günleri Kandıra merkezinde kurulan semt pazarında satışa sunulan kendi yetiştirdikleri doğal ürünlerin satışa sunulması gibi değerlere sahip olarak Kocaeli'ninönemli bir ilçesi olduğuna dikkat çekti.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez de, ziyaretlerinden ötürü İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı’ya teşekkür ederken, ilçeye birlikte gelen komşu ilçemiz Şile AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ve yönetim kurulu üyelerine de ayrıca teşekkür etti.