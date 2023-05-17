Bursa-Ankara karayolu üzerinde yağış sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bozüyük istikametine giden Seyfi Kara (70) yönetimindeki 35 NLM 89 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet İpek (47) yönetimindeki 16 AAB 89 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet de, yine kırmızı ışıkta bekleyen Sedat Şahin (36) yönetimindeki 43 DE 560 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile hafif ticari araçtaki Havva Kara (69) adlı yolcu yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.