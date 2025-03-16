Aydın’ın gözde turistik ilçesi Kuşadası’nda termometreler 29 dereceyi gösterince, sıcak havayı fırsat bilenler plajlara koştu. Mart ayı olmasına rağmen yaz sezonunu erken açan Kuşadalılar ve tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu Kuşadası’nda, nem oranı da yüzde 30 olarak ölçüldü. Mart ayı ile birlikte yükselişe geçen hava sıcaklığı nedeniyle kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, ilçenin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’na akın etti. Yaz aylarını aratmayan havada, Ege Denizi’nin sularına kendilerini bırakanlar bol bol kulaç atıp, yüzdü. Plaj ve sahillerin hareketli olması ilçe esnafının da yüzünü güldürdü.

‘Kuşadası’na artık yaz geldi’

Kadınlar Denizi Plajı’nda denize giren Hilal Erdoğan, "Kuşadası’nda yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte kentimiz canlandı. Mart ayında denize girmenin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Orçun Ata ise, "Ben İzmir’in Torbalı ilçesinde oturuyorum. Şu an Kuşadası’nda hava çok güzel. Ailemle birlikte Kuşadası’na geldik. Çok mutlu bir hafta sonu geçiriyoruz" diye konuştu.