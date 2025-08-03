Yedi Hilal Derneği Batman Şubesi’nin düzenlediği “Senin Yazın 2025” temalı yaz okulu, 6 haftalık eğitimin ardından Necat Nasıroğlu Külliyesi’nde gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı programda, manevi ve kültürel değerlere vurgu yapıldı.BATMAN (İGFA) - Yedi Hilal Derneği Batman Şubesi’nin “Senin Yazın 2025” yaz okulu, Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe, 400 öğrenci, aileleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri, akademisyenler ve Yedi Hilal’in Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şırnak il temsilcileri katıldı.

“İNANÇLI VE ŞUURLU NESİL HEDEFLİYORUZ”

Yedi Hilal Batman Şube Başkanı Ahmet Başaran, açılış konuşmasında, “Emr-i bi’l-maruf, nehy-i ani’l-münker ilkesiyle, İlâ-yı Kelimetullah için inançlı ve şuurlu bir nesil yetiştiriyoruz. Okuyan, yazan, düşünen, Kudüs’ü, Şam’ı, Bağdat’ı unutmayan, İstanbul’u ve Diyarbakır’ı sahiplenen bir gençlik hedefliyoruz. Davamız kuru bir siyasal mücadele değil, İslam’ı yaşamak ve yaşatmaktır” dedi.

Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçalı, derneğin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, imanlı bir gençlik yetişmesi temennisinde bulundu.

İlmiye Vakfı Genel Başkanı Muhammed Yazıcı ise bu tür faaliyetlerin İslam’ın gür sesini geleceğe taşıyacağını vurguladı.

Altı hafta boyunca öğrencilere manevi ve kültürel eğitimler sunan program, yoğun ilgiyle karşılandı ve gençlerin bilinçli bir şekilde yetişmesine katkı sağladı.