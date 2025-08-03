İzmit Körfezi’nin iki yakasını bir araya getiren açık yüzme yarışında nefesler tutuldu. Heyecan dolu anların yaşandığı yarışmada en küçüğü 11, en büyüğü 75 yaşında olan 343 yarışmacı, 2 bin 650 metre kulaç attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Gölcük Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’nın üçüncüsü bugün yoğun katılımla yapıldı. ’Körfezin iki yakası bir araya geliyor’ sloganıyla iki yıldır büyük katılımla gerçekleştirilen etkinlikte 11-65+ yaş aralığında toplam 32 kategoride sporcular yarıştı. Türkiye’nin dört bir yanından en küçüğü 11 en büyüğü 75 yaşında olmak üzere toplam 343 yarışmacı katıldı. Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı’ndan saat 10.00’da başlayan yarış, Derince Sahili’nde tamamlandı. 2 bin 600 metre mesafesi olan yarışma ile körfezin her iki yakası sporcuların heyecanlı yarışına sahne oldu. Ayrıca bir yüzücü, Filistin’e destek amacıyla Filistin bayrağı ile yüzdü. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına hazırda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de yarışları yerinde izleyerek dereceye girenlere ödüllerini verdi.

"Çocuklar fırtına gibiydi onlarla yüzmek çok zor oldu"

Yarışmaya katılan Ahmet İlhan, "2,5 sene önce yüzmeye başladım. 2023’te yapılan yarışma benim ilk yüzme yarışmamdı ve bu sene tekrar katıldım. Emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve bütün emekçilere çok teşekkür ediyorum. Su çok güzeldi ama çocuklar fırtına gibiydi onlarla yüzmek çok zor oldu. Bütün katılan herkese teşekkür ediyorum, muhteşem bir gündü." diye konuştu.

Yarışta dereceye giren çocuklar, çok mutlu olduklarını, zorlandıklarını ancak keyif aldıklarını söyledi. Ayrıca yarışmaya katılan milli yüzücü Su İnal da kendi yaş kategorisinde birinci oldu.