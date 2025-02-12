Batman’da bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 84 bin TL olan 210 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM) tarafından Hasankeyf ilçesine bağlı Suçeken Köyü yol ayrımında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada aracın farklı gizli bölmelerinde zulalanmış piyasa değeri yaklaşık 84 bin TL olan 210 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.