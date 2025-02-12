Türkiye’nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN’ın atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurduğu anların görüntüsünü paylaştı. GÖKDOĞAN’ın atış testinde hedef uçağı tam isabet vurduğunu belirten Kacır, "Kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.