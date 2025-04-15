Batman’da düzenlenen operasyonlarda 4 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ile 6 oyun konsolu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gercüş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 14 Nisan’da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2 kargo firması, 1 tır ve 1 otomobilde yapılan aramalarda 4 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ile 6 gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.