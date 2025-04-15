Batman’da düzenlenen operasyonlarda 4 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ile 6 oyun konsolu ele geçirildi.

Batman’da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi Batman’da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gercüş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 14 Nisan’da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2 kargo firması, 1 tır ve 1 otomobilde yapılan aramalarda 4 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ile 6 gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA