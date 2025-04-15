Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte 19 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yolların bir an önce açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar ve tipi nedeniyle 19 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Yentür, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.