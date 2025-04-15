Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bulunan demir üretim atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Olay sabah saatlerinde Altıeylül İlçesinde meydana geldi. İzmir yolu üzerinde bulunan demir işleme atölyesinde çıkan yangına Altıeylül Grup Amirliği personeli, 112 Sağlık ekipleri ve polis ekipleri yangın mahalline kısa sürede ulaştı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri işyerinde bulunan yakıt depolarına ateş ulaşmadan müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. İşyeri yangınında can kaybı ve yaralanma olmaması memnuniyet oluşturdu. Yangın ile ilgili soruşturmaya başlandı.