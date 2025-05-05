Batman’da 30 farklı hırsızlık ve yan kesicilik suçundan aranan, hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalanarak tutuklandı.

Batman’daki Malabadi Tabiat Parkı’na yoğun ilgi Batman’daki Malabadi Tabiat Parkı’na yoğun ilgi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman ve çevre illerde 30 yan kesicilik ve hırsızlık suçu işlediği ve hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, D.G.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı JASAT ekipleri, yaptıkları 3 aylık takip sonucunda D.G.’nin adresini belirledi. Zanlı kadın, ekiplerin belirlediği adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

D.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA