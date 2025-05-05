Batman’da 30 farklı hırsızlık ve yan kesicilik suçundan aranan, hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman ve çevre illerde 30 yan kesicilik ve hırsızlık suçu işlediği ve hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, D.G.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı JASAT ekipleri, yaptıkları 3 aylık takip sonucunda D.G.’nin adresini belirledi. Zanlı kadın, ekiplerin belirlediği adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

D.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.