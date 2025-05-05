SASKİ, içme suyu altyapısında enerji verimliliği odaklı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Pamukova Kiremitlik Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek yenileme ile daha az enerjiyle daha güçlü performans elde edilecek. Yenileme çalışmaları tamamlandığında yıllık yaklaşık olarak bir milyon liralık tasarruf sağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Kiremitlik Terfi Merkezi’nde kapsamlı bir rehabilitasyon çalışması başlatıyor. Terfi merkezi sisteminde mevcut ekipmanlar daha düşük enerji tüketen, yüksek performanslı yeni nesil motor ve pompalar ile yenilenecek. Ayrıca sistem sağlığı açısından büyük önem taşıyan darbe kontrol vanası kurulumu ile hem hat güvenliği sağlanacak hem de uzun vadeli bakım maliyetleri azaltılacak. Terfi hattı çıkışına entegre edilecek olan vana sayesinde su darbesinden kaynaklanan arızaların önüne geçilecek. Yapılacak olan iyileştirme projesiyle yalnızca arızalar azaltılmakla kalmayacak aynı zamanda hatların kullanım ömrü de uzayacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada yıllık 205 bin kW enerji tasarrufu sağlanacağı vurgulanarak, "Enerji verimliliği odaklı projelerle yalnızca ekonomik kazanım değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlikte hedefliyoruz. Rehabilitasyon projemiz tamamlandığında yılda yaklaşık bir milyon liralık enerji tasarrufu sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.