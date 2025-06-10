Batman-Kozluk karayolu Üçyol mevkiinde ekili buğday yandı. Yangına çiftçiler traktör ile itfaiye ekiplerine destek vererek söndürdü, yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Üçyol mevkiinde saat 11.30 sıralarında çıktı. Yaklaşık 25 dönüm ekili buğday henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek müdahale başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerin ve çiftçilerin traktör müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 25 dönüm ekili buğday yanarken çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.