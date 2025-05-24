Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde, "Batı Azerbaycan’a Geri Dönüş Türkiye ve Azerbaycan Medyasının Odağında" başlıklı panel, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Türk İnternet Medya Birliği ve Üçüncü Sektör İçtimai Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen programa; Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, EBYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Çağrı Çırak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Semra Akyürek’in moderatörlüğünü üstlendiği panelde Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Ruslan Başirli ve Muhammet Kaçar konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, Batı Azerbaycan meselesi tarihi ve güncel boyutlarıyla ele alınırken, medya perspektifinden bakış açıları da paylaşıldı. Program, plaket takdimi ile sona erdi.