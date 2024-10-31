Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Edremit ilçesi Ülkü Yolu-Edremit Çayı dere geçişinde yıllardır ihmal edilmiş kanalizasyon altyapısına yönelik çalışmalarını tamamladıBALIKESİR (İGFA) - BASKİ ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar, bölgenin altyapı güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

İleriye yönelik benzer altyapı sorunlarının yaşanmaması adına yapılan bu müdahaleler, BASKİ’nin çevreye ve halk sağlığına verdiği önemin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Balıkesir’in birçok noktasında aralıksız devam eden altyapı çalışmalarıyla BASKİ, yıllardır ihmal edilmiş alanlarda kapsamlı iyileştirmeler yaparak bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, doğaya karışan atık suların önüne geçmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, kanalizasyon baca-hat deplase işlemi ve kanalizasyon şebeke hattının zemin dolgusu sağlamlaştırma çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi.