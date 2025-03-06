Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), il genelinde yürütülen hizmetlerde akaryakıt tüketimini azaltmaya yönelik önemli adımlar atarak ciddi bir tasarruf sağladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in 20 ilçesinde hem merkez hem de kırsal mahallelerde faaliyet gösteren araçlar, iş makineleri ve enerji erişimi bulunmayan sondaj kuyularında kullanılan jeneratörler için düzenli olarak akaryakıt temin ediliyor. BASKİ, bu süreçte tasarruf tedbirlerini en üst seviyede uygulayarak, yakıt tüketiminde önemli bir düşüş elde etti.

BASKİ Genel Müdürlüğü, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında araç ve iş makinelerinin kullanımında etkin, planlı ve kontrollü bir yönetim anlayışı benimsedi. Alınan önlemler sayesinde, bir önceki yıla kıyasla akaryakıt tüketiminde belirgin bir azalma sağlandı.

Bu süreçte, Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi (ATOS) aktif olarak devreye alındı. ATOS ile tüm araç ve iş makineleri yakıt çipi aracılığıyla sürekli izlenerek günlük bazda raporlanabiliyor. Böylece, tüketim verileri anlık olarak takip edilerek gereksiz yakıt kullanımı önleniyor ve kaynaklar daha verimli değerlendiriliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE VERİMLİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI

BASKİ’nin hayata geçirdiği bu sistem sayesinde akaryakıt kullanımında tasarruf sağlanırken, hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmadan çalışmalar sürdürülebiliyor. Akaryakıt tüketiminin daha kontrollü yönetilmesi, hem kurumsal verimliliğe hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımına büyük katkı sağlıyor.

BASKİ yetkilileri, kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf bilincinin artırılması adına çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli hizmet sunma misyonlarının sürdüğünü vurguladı.