U-16 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası 05-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleşecek. Basketbolda Türkiye’nin en köklü kulüpleri arasında yer alan 16 takımın katılacağı organizasyon için geri sayım başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2024-2025 Sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı kapsamında düzenlediği U16 Türkiye Şampiyonalarına kısa bir süre kaldı. U-16 Erkekler Türkiye Şampiyonası 05-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Alt Yapı Faaliyetleri organizasyonunda, Basketbol Denizli İl Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak şampiyona için hazırlıklar sürüyor. Şampiyonada maçlar Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu ve PAÜ Spor Salonunda oynanacak.

Denizli’ye prestij katacak dev organizasyon

Türkiye’nin en köklü ve başarılı altyapı takımlarının boy göstereceği organizasyon, genç basketbolculara kendilerini gösterme fırsatı sunacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek sporcuları ve basketbol severleri buluşturacak bu şölen, Denizli’nin son yıllarda ev sahipliği yaptığı en prestijli organizasyon olma özelliği taşıyor. Basketbolun gelecekteki yıldızlarını izlemek isteyen tüm sporseverler müsabakaları tribünlerden ücretsiz takip edebilecek.