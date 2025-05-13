Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 13 Mayıs 2014’te Soma’da yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının 11. yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, açıklamasında, “Bundan tam 11 yıl önce, 13 Mayıs 2014’te, Soma’da 301 canımızı, 301 emekçimizi yitirdik. Her biri bir eş, bir baba, bir evlat, bir kardeşti. Gencecik umutlar karanlıkta kaldı, ocaklara ateş düştü. Soma’da yaşanan bu büyük acı ne bir kaderdi ne de bir kaza. Bu facia, göz göre göre gelen, ihmaller zincirinin neden olduğu bir felaketti. Aradan geçen 11 yıla rağmen ne yüreklerimizdeki acı dindi ne de adalet beklentimiz karşılık buldu” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan davanın vicdanları derinden yaralayan bir tabloyu önümüze koyduğuna dikkat çeken Başkan Zeyrek, “10 sanığın beraat ettiği, kalan sanıklara ise yalnızca aylarla sınırlı cezaların verildiği bu karar, 301 emekçinin hayatını yok sayan bir anlayışın ürünüdür. Bugün sadece bir yas günü değil, aynı zamanda bir utanç günüdür. Çünkü kimse gerçek anlamda hesap vermemiş ne adalet yerini bulmuş, ne de vicdanlar rahatlamıştır. Soma’nın karanlığı hala üzerimizdedir” dedi.



Başkan Zeyrek, “Biz unutmadık, unutturmayacağız. Soma’daki maden şehitlerimiz için adalet sağlanana dek bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.