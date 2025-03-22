Son yıllarda yaşan kuraklık sebebiyle üreticilerin yeni sulama sezonu için de endişeli bekleyişi sürerken, üreticilerin mağdur olmaması adına harekete geçtiklerini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Her zaman üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Aydın’ın önemli tarımsal üretim bölgelerinden olan Germencik ilçesinde, üreticilere yönelik çalışmalarına devam eden Belediye Başkanı Burak Zencirci, yaşanan kuraklık sebebiyle de proje çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Başkan Zencirci, üreticilerin mağdur olmaması adına Turanlar Mahallesi’nde bulunan artezyen kaynaklarındaki verimin artırılması için çalışma gerçekleştirdi. Her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Zencirci; "Baş gösteren kuraklık tehlikesi sebebiyle çiftçi ve üreticilerimizin mağdur olmaması için konuyla ilgili önlem almaya, yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Turanlar Mahallemizde bulunan artezyen kaynaklarının verimlerinin arttırılması çalışma yaptık, destek olduk. Her zaman üreticilerimizin yanındayız" dedi.