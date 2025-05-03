Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci çarşı esnafını ziyaret ederek, hem hayırlı işler diledi hem de esnafın taleplerini dinledi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçe merkezindeki çarşı esnafını ziyaret etti. Başkan Zenirci esnaflara hayırlı işler, bol kazançlar temennisinde bulundu. Esnafla sohbet eden Başkan Zencirci, işletmeleri gezerek hem selamlaştı hem de vatandaşların ve esnafın taleplerini dinledi. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Zencirci, "Güzel sohbet ve sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı. Zencirci, esnafın her zaman yanında olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.