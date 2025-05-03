Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, il genelinde yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden sağlık tesisleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Ali Burak Mülayim, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve vatandaşların sağlık tesislerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Muğla genelinde önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, Menteşe ilçesinde yapımı tamamlanan içerisinde Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, 8 Aile Hekimi Biriminin bulunduğu, Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Verem Savaş Dispanseri, 112 Başhekimliği ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun bulunduğu toplam 4 Bin 736 m2 kapalı alana sahip hizmet binasının geçici kabulünün yapıldı.

Yine Milas ilçesinde içerisinde Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi; 9 Aile Hekimliği Biriminin hizmet vereceği Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun bulunduğu toplam 4 bin 752 m2 kapalı alana sahip yeni hizmet binasının geçici kabulü yapıldı. Menteşe ve Milas ilçelerinde yapımı tamamlanan her iki hizmet binasının da iskan sürecinin devam ettiği, yapı iskanının alınmasına müteakip yeni hizmet binalarında vatandaşlarımıza hizmet verilmeye başlanacağı ifade edildi.

Ayrıca Menteşe ilçesi Bayır mahallesinde toplam 570 m2 kapalı alana sahip 6 Aile Hekimliği Birimli Bayır Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasının yapımının devam ettiği açıklandı. Hizmet binasının toplam 570 m2 kapalı alana sahip olduğu ve inşaatın yüzde 70’inin tamamlandığı, projenin kısa süre içerisinde bitirilerek Bayır Aile Sağlığı Merkezinin hizmete açılmasının planlandığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Mülayim açıklamasında, "Sağlık Bakanlığımızın insan merkezli yaklaşımıyla,

Muğla ilimizin sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik kararlı adımların atıldığını, Sağlık Bakanlığının yeni yatırımlarıyla vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu birinci basamak sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşacaklarını" ifade etti.