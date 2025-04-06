Germencik Belediyesi bünyesinde kurulan İstihdam Ofisi’nin (İSOF) kurulduğu 8 aydan bu yana 376 kişiye iş bulma desteği verdiğini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Bu sadece bir rakam değil. 376 umut, 376 yeni başlangıç demek" dedi.

İlçedeki işsiz gençlere istihdam sağlamak adına çalışmalar yürüten Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, geçtiğimiz Temmuz ayında kurulan İstihdam Ofisi’nin (İSOF) 8 aylık performansını açıkladı. Kurulduğu günden bu yana işveren ve iş arayanları buluşturarak köprü görevi gören Germencik Belediyesi İstihdam Ofisi aracılığıyla 8 ayda 376 kişi iş sahibi oldu. Çalışanın alın terine ve işverenin emeğine destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yaptığı paylaşımda "İlçemizde gençlerimizin işsiz kalmasına gönlümüz razı olmadı. Doğru işi, doğru insanla buluşturmak için İstihdam Ofisi’ni (İSOF) kurduk. 8 ayda 376 kişi iş sahibi oldu. Bu sadece bir rakam değil. 376 umut, 376 yeni başlangıç demek. Çalışanın alın terine, işverenin emeğine destek olmak için buradayız" ifadelerine yer verdi.