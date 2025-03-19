Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehri karış karış gezdiği Ramazan ayında gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerine Hendek ile devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Hendek Belediyesi ve Hendekli muhtarları ziyaret eden Alemdar, şehri ortak akıl ile omuz omuza, hep birlikte yönetmek üzere göreve geldiklerini ve bu yolda 16 ilçenin tamamına ayrım gözetmeden hizmet üreteceklerini vurguladı. Başkan Alemdar, “Şehrimizi hep birlikte omuz omuza, ortak akılla yöneteceğiz dedik. Şimdi bunun gereğini yapıyoruz. 16 ilçemizeeşit ve adil bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz.Bu daima böyle olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehri karış karış gezdiği Ramazan ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Son olarak Hendek’e giden Alemdar, önce Hendek Belediyesi’ni ziyaret etti ve sonra ise Hendekli muhtarlarla buluştu.

Her bir vatandaşı ve yöneticiyi dinledi

İlçeyi adım adım gezen Başkan Alemdar, belediye başkanının, muhtarların ve tüm vatandaşların taleplerini, düşüncelerini dinleyerek Hendek’e hizmet için yol haritasını güçlendirdi.

İlk durak Hendek Belediyesi oldu

Ziyaretlerinin ilk durağında Hendek Belediyesi’nde Başkan İrfan Püsküllü ile bir araya gelen Başkan Alemdar, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarette AKParti İlçe Başkanı AdemÖz, BBP İlçe Başkanı Samet Kenar, MHPİlçe Başkanı Burhan Namlı, Muhtarlar Derneği Başkanı Halit Bektaş ve meclis üyeleri yer aldı.

Tek tek dinledi

Daha sonra ise Hendekli muhtarlarla bir araya gelen Başkan Alemdar, ilçeyi yönetenleri ve vatandaşları tek tek dinledi.

“Gereken adımları en hızlı şekilde atıyoruz”

Konuşmasında hizmet vurgusu yapan Başkan Alemdar: “Ramazan ayında tüm ilçelerimizi bir-bir ziyaret ediyoruz. Muhtarlarımızla, esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların görüş ve taleplerini dinliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu emaneti bizlere teslim eden milletimize tüm gayretimizle hizmet için çalışacağız.Bu konuda herkesin gönlü müsterih olsun. Gittiğim her yere çalışma arkadaşlarımızla birlikte gidiyorum. Sizlerin sorunlarını not alıp gereken adımları en hızlı şekilde atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir ayrım gözetmiyoruz”

Başkan Alemdar sözlerini şu ifadelerle sürdürdü, “Bizler bu şehrin hizmetkarlığına aday olduğumuz günden beri hep şunu söyledik; Şehrimizi hep birlikte omuz omuza, ortak akılla yöneteceğiz dedik. Şimdi bunun gereğini yapıyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm ilçelerimizi ziyaret ediyor, eşit ve adil bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışımız her zaman böyle olacak.” dedi.