AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek, yeni yönetime devraldıkları görevde başarılar diledi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte Denizli protokolünden tebrik ziyaretleri de gerçekleşmeye devam ediyor. Ziyaretler çerçevesinde AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalışkan ve İsmail Aslan, Denetim Kurulu Üyeleri Hakkı Akgören ve Naif Atlas, Bölge Müdürü Ahmet Taş ile bir araya geldi. Ziyarette, iki yıl içerisinde Bölgeye kazandırılması planlanan yaklaşık 30 milyon Euro’luk Teknopark Projesi, Arıtma Tesisi ve İleri Arıtma Tesisi Projeleri ile GES Projesi hakkında bilgiler verildi.

“Birlikten kuvvet doğar”

Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Yücel Güngör; “Denizli Organize Sanayi Bölgemizde bugüne dek emeği geçen tüm değerli yöneticilerimiz devraldıkları bayrağı her daim yukarı taşımış, Bölgeye, sanayicilerimize ve şehrimize büyük değerler katmıştır. Bu anlamda Değerli Başkanımız Derya Bey’i ve yeni yönetiminizi tebrik ediyor, görevinizde başarılar diliyorum. Denizlimizin gelişimine katkı koymak adına atılacak her adımda “birlikten kuvvet doğar” düsturuyla hareket etmeliyiz. Bizlerin de sanayicimizin, hemşerilerimizin yararına olan tüm projelerde elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

“Güç birliğinden doğan sinerji ile projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz”

Ziyarete dair konuşan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; “Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Yücel Güngör’e ve değerli İl Yönetimine teşekkür ederiz. Denizli’deki tüm kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerle birlikte güç birliği yaparak, elde edilen sinerji ile daha nice projeleri sanayicilere ve şehre kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.