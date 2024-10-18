Diş Dostu Derneği ve İstanbul Atlas Üniversitesi iş birliğinde 19-20 Ekim 2024 tarihlerinde Diş Dostu Derneği 1. Ulusal Kongresi gerçekleştirilecek. Diş Dostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Engin Aksoy, “Yapılan araştırmalara göre ülkemizde kişi başı diş macunu tüketimi gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalıyor. Bunun doğal bir sonucu diş çürükleri ile çok erken yaşlarda tanışıyor ve 50’li yaşlara geldiğimizde dişlerimizin neredeyse yarısını kaybetmiş oluyoruz. Bunun önüne geçmek için toplumda diş bakım ve düzenli diş hekimi kontrolü bilincini yerleştirmenin yanı sıra genç diş hekimlerine de mesleklerinin en başında koruyucu diş hekimliği bakış açısını katabilmek amacıyla Diş Dostu Derneği olarak 1. Ulusal Kongremizi Atlas Üniversitesi iş birliği ile 19-20 Ekim 2024 tarihlerinde Türkiye’nin dört bir yanından katılımla gerçekleştiriyoruz” dedi.

Üniversite önemli bir kongreye ev sahipliği yapacak. Uzun yıllardır Türkiye’de koruyucu diş hekimliği alanında ve toplumda ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik pek çok etkinlik düzenleyen Diş Dostu Türkiye Derneği ve İstanbul Atlas Üniversitesi iş birliği ile 19-20 Ekim 2024 tarihlerinde Atlas Üniversitesi Vadi Kampüsü’nde Diş Dostu 1. Ulusal Kongresi gerçekleştirilecek. Bilimsel programın yayınlandığı ve Koruyucu Diş Hekimliğinin ana temasını oluşturduğu kongreye Türkiye’nin dört bir yanından Diş Hekimliği Fakülteleri, Diş Klinikleri, Diş Hekimleri ve Diş Hekimi adayları katılım sağlayacak.

Ağız sağlığımızdan endişe ediyoruz

Diş Dostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Engin Aksoy, ülke nüfusumuzun yüzde 14’ünün hayatı boyunca diş hekimine gitmediğini, diş macununu ise gelişmiş ülkelerin 4’te 1’i kadar kullandığına dikkat çekerek “Yapılan araştırmalar gösteriyor ki ülke olarak dişlerimize gereken önemi vermiyoruz. Gelişmiş ülkelerde yıllık diş macunu tüketimi neredeyse 400 gramı geçiyorken ülkemizde bu sayı 110 gram. Gelişmiş ülkelerde yıllık diş fırçası tüketimi 4 iken ülkemizde bu sayı 1 bile değil. Yani bir kişi belki de 2 yılda bir diş fırçasını değiştiriyor. Oysa hijyen kuralları gereği diş fırçasının mutlaka 3 ayda bir değiştirilmesi gerekir. Hastalıklara baktığımızda çürüklerle daha çocukken tanışıyoruz. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün 2022’de yayımladığı Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı raporuna göre 1-9 yaş arasındaki çocukların yüzde 48’inde çürükler tedavi edilmiyor ve o çürükler bize diş eti iltihaplanması, ağız ve diş sağlığında pek çok problem, diş kayıpları ve pek çok sistemik hastalık olarak geri dönüyor. Araştırmalara göre 50 yaşına geldiğimizde dişlerimizin neredeyse yarısını bu sebeplerle kaybetmiş oluyoruz. Bu çok ciddi bir sayıdır. Dişlerimiz sadece gülümsediğimizde işe yaramıyor. Konuşurken, yemek yerken, gülerken ve sosyal hayatta varlığımızı sürdürürken bizi temsil ediyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün Mayıs 2024’te yayımladığı Ağız Sağlığında Küresel Strateji ve Eylem Planı’na göre ağız hastalıkları dünyada en yaygın bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında yer alıyor. Ağız ve diş sağlığımız bütüncül beden sağlığımızdan farklı değerlendirilmemeli. Ağzımızda başlayan iltihaplanma vücudumuzun pek çok yerinde farklı hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle koruyucu diş hekimliği artık her zamankinden daha önemlidir ve toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmemesi bir halk, toplum sağlığı problemi ortaya çıkarmaktadır” diye konuştu.

Kongrede kanser ön teşhisinden antibiyotik kullanımına kadar pek çok dikkat çekici başlık bulunuyor

Diş Dostu 1. Ulusal Kongresi’nin İstanbul Atlas Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştiğini belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tosun Tosun, “Zengin bilimsel içeriği ile ağız sağlığı ve hijyeni, diş çürükleri ve korunma yöntemleri, ağız sağlığı açısından antibiyotik kullanımı, ağız sağlığı incelemeleri ve kanser ön teşhisi gibi ilgi çekici başlıklarda diş hekimleri ve diş hekimliği öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bu kongreye ev sahipliği yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Gelecek kuşakların sağlıklı toplumunu oluşturma hedefinde yeni bir başlangıcı oluşturmanın gururu ile 1. Ulusal Diş Dostu Kongresi’ne başarı dilerim” dedi.

Dişlerimiz de organdır

Sağlığın bir bütün olduğunu ve önce ağızdan başladığını belirten Diş Hekimi Remzi Ülgen, “Çocukluk çağında diş çürükleri kabul edilir, ancak zamanında müdahale edilmeyen diş çürükleri ilkokul döneminde şekerli beslenmenin artmasıyla paralel olarak artış gösterir. İlkokul bitiminde ortalama 3, lise bitene kadar da yaklaşık 10 diş çürümüş olur. Dolayısıyla ağız ve diş bakım alışkanlıklarının anaokulunda kazandırılması gerekiyor. Anaokulu döneminde, okul öncesi dönemde bu alışkanlığı kazanmayan kişilerin sadece yüzde 20’si sonradan bu alışkanlığı edinebiliyor. Kalan yüzde 80’lik kısım diş fırçalamıyor ya da aklına geldiğinde diş fırçalıyor. Diş hastalıklarının öldürücü ve sakat bırakıcı nitelikte hastalıklar olmadığından yola çıkan sağlık politikaları belirleyicileri için diş sağlığı daha az önemli görülüyor, daha geri planda tutuluyor. Oysa ki söz konusu diş sağlığı ve hastalıkları olduğunda ikinci ve üçüncü basamak yani tedavi edici ve rehabilitasyon basamakları çok daha pahalı hale gelebiliyor. Örneğin dişte bir organdır ve yerine konulması gerekir. Eksiklik durumunda konuşma, yeme güçlükleri yaşanabilir; daha ileri aşamalarda çene kemiğinde erimeler, kaymalar ortaya çıkabilir. Oysa en ucuz ve kolay olan koruyucu sağlık hizmetidir. Bu hizmetin yaygınlaştırılması gerekir. Bu konuda Diş Dostu Derneği önemli adımlar atmıştır ve atmaktadır” dedi.