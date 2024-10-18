Mersin’in Bozyazı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, bölgedeki seralara sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Akdeniz mevkiindeki meşelik alanda çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye orman işletmeye bağlı arazözler ile işçiler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın bölgedeki seralara ulaşmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Meşelik ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangınlara karşı duyarlı olunması istendi.